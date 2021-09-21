На Канарах лава з вулкана сповільнила хід: сотня будинків зруйнована, люди евакуюються

В Іспанії на Канарських островах лава сповільнила хід після виверження вулкана . Однак близько 100 будинків зруйновані та люди продовжують рятуватися евакуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виверження вулкана викликало евакуацію 5500 жителів і зруйнувало близько 100 будинків. Влада стверджує, що потоки лави почали рухатися повільніше, ніж передбачалося спочатку.

Передбачається, що потік розплавленої породи не досягне Атлантичного океану. Експерти кажуть, що якщо і коли це станеться, це може викликати нові вибухи й хмари токсичних газів.