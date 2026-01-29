Каналізація не замерзне: "Київводоканал" спростував чутки про вигрібні ями на Троєщині

У підприємстві пояснюють, що дворові каналізаційні мережі прокладені глибше рівня промерзання ґрунту, а стічні води мають плюсову температуру та перебувають у постійному русі, тому замерзнути такі мережі не можуть.

Водночас у "Київводоканалі" наголошують: труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Їхній технічний стан і обслуговування є відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не водоканалу.

За даними підприємства, у Троєщині та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють у штатному режимі та забезпечують безперервне водовідведення, зокрема й під час відключень електроенергії. Випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб наразі не зафіксовано.

У "Київводоканалі" закликали мешканців довіряти офіційній інформації та не піддаватися паніці, наголосивши, що ситуація перебуває під постійним контролем.