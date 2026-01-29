Канализация не замерзнет: "Киевводоканал" опроверг слухи о выгребных ямах на Троещине

В предприятии объясняют, что дворовые канализационные сети проложены глубже уровня промерзания почвы, а сточные воды имеют плюсовую температуру и находятся в постоянном движении, поэтому замерзнуть такие сети не могут.

В то же время в "Киевводоканале" отмечают: трубы, которые идут непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам. Их техническое состояние и обслуживание является ответственностью балансодержателей домов, а не водоканала.

По данным предприятия, в Троещине и в целом в Киеве канализационные сети работают в штатном режиме и обеспечивают непрерывный водоотвод, в том числе и во время отключений электроэнергии. Случаев полного или частичного замерзания канализационных труб пока не зафиксировано.

В "Киевводоканале" призвали жителей доверять официальной информации и не поддаваться панике, отметив, что ситуация находится под постоянным контролем.