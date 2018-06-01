Канал торговли людьми перекрыли в Ровенской области

Украинцу, который вербовал девушек, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

В Ровенской области полицейские перекрыли канал поставки украинок для сексуальной эксплуатации в Европу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские установили, что 22-летний житель Ровенской области разместил объявление в сети Интернет о наборе девушек для работы в массажном салоне в Польше. И только в телефонном режиме мужчина им сообщил, что на самом деле в псевдомассажном салоне они будут оказывать услуги интимного характера", - говорится в сообщении.

На такое предложение согласились две украинки. Впоследствии выяснилось, что "салон" находится в Испании. Посредник завербовал девушек и организовал выезд до границы. После пересечения польской границы их забрал гражданин Польши.

"Всех троих оперативники Надбужанского отдела пограничной Стражи Республики Польша задержали в городе Долгобычив. Женщин вернули в Украину, а гражданин Польши будет нести ответственность за сутенерство", - сообщают в полиции.

Фото: разоблачение канала торговли людьми (npu.gov.ua)

Украинцу, который вербовал девушек, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 27 мая злоумышленника, который завербовал трех украинок для оказания ими услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом, осудили на 5 лет.