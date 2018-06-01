Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Канал торговли людьми перекрыли в Ровенской области

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 03:31
Фото: граница с Польшей (npu.gov.ua)
Фото: граница с Польшей (npu.gov.ua)

Украинцу, который вербовал девушек, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

В Ровенской области полицейские перекрыли канал поставки украинок для сексуальной эксплуатации в Европу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские установили, что 22-летний житель Ровенской области разместил объявление в сети Интернет о наборе девушек для работы в массажном салоне в Польше. И только в телефонном режиме мужчина им сообщил, что на самом деле в псевдомассажном салоне они будут оказывать услуги интимного характера", - говорится в сообщении.

На такое предложение согласились две украинки. Впоследствии выяснилось, что "салон" находится в Испании. Посредник завербовал девушек и организовал выезд до границы. После пересечения польской границы их забрал гражданин Польши.

"Всех троих оперативники Надбужанского отдела пограничной Стражи Республики Польша задержали в городе Долгобычив. Женщин вернули в Украину, а гражданин Польши будет нести ответственность за сутенерство", - сообщают в полиции.

 

Фото: разоблачение канала торговли людьми (npu.gov.ua)

Украинцу, который вербовал девушек, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 27 мая злоумышленника, который завербовал трех украинок для оказания ими услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом, осудили на 5 лет.

В Киеве задержали мужчину, который избил пенсионера на рынке Правоохранители Киева задержали 18 человек, провоцирующих конфликты у НСК "Олимпийский"
Теги публикации: полиция, торговля людьми, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top