Канал торгівлі людьми перекрили у Рівненській області

Українцю, який вербував дівчат, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі

У Рівненській області поліцейські перекрили канал постачання українок для сексуальної експлуатації в Європу. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

"Поліцейські встановили, що 22-річний мешканець Рівненської області розмістив оголошення в мережі Інтернет про набір дівчат для роботи у масажному салоні в Польщі. І лише в телефонному режимі чоловік їм зазначав, що насправді у псевдомасажному салоні вони надаватимуть послуги інтимного характеру", - йдеться у повідомленні.

На таку пропозицію погодились дві українки. Згодом з’ясувалося, що "салон" розташований в Іспанії. Посередник завербував дівчат та організував виїзд до кордону. Після перетину польського кордону їх забрав громадянин Польщі.

"Усіх трьох оперативники Надбужанського відділу прикордонної Варти Республіки Польща затримали в місті Долгобичів. Жінок повернули до України, а громадянин Польщі нестиме відповідальність за сутенерство", - повідомляють у поліції.

Фото: викриття каналу торгівлі людьми (npu.gov.ua)

Українцю, який вербував дівчат, загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 травня зловмисника, який завербував трьох українок для надання ними послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих за кордоном, засудили на 5 років.