Торговца людьми осудили на 5 лет

Злоумышленник собирался перевезти трех украинок в другую страну

Злоумышленника, который завербовал трех украинок для предоставления ними услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом, осудили на 5 лет. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"15 марта в аэропорту "Одесса", под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и во взаимодействии с оперативными и следственными подразделениями Национальной полиции Одесской области был перекрыт международный канал переправки женщин за пределы Украины для сексуальной эксплуатации", - пишет пресс-центр.

По информации ведомства, организатором канала оказался 29-летний гражданин Турции, который был задержан.

Было доказано, что он из корыстных целей "завербовал трех молодых украинок, используя их уязвимое состояние", для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом.

Обвиняемый признан виновным по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) , ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, ранее на границе задержали торговца людьми, который пытался вывезти 4 украинок в Польшу.