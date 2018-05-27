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Торговца людьми осудили на 5 лет

НовостиОбщество    27.05.2018 - 06:10
Фото: задержанный (dpsu.gov.ua)
Фото: задержанный (dpsu.gov.ua)

Злоумышленник собирался перевезти трех украинок в другую страну

Злоумышленника, который завербовал трех украинок для предоставления ними услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом, осудили на 5 лет. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"15 марта в аэропорту "Одесса", под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области и во взаимодействии с оперативными и следственными подразделениями Национальной полиции Одесской области был перекрыт международный канал переправки женщин за пределы Украины для сексуальной эксплуатации", - пишет пресс-центр.

По информации ведомства, организатором канала оказался 29-летний гражданин Турции, который был задержан.

Было доказано, что он из корыстных целей "завербовал трех молодых украинок, используя их уязвимое состояние", для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях, расположенных за рубежом.

Обвиняемый признан виновным по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) , ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, ранее на границе задержали торговца людьми, который пытался вывезти 4 украинок в Польшу.

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Теги публикации: торговля людьми, Государственная пограничная служба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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