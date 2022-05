В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами

Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице.

По словам премьер-министра Канады Эндрю Фьюри, на борту находились 166 беженцев, в том числе 55 детей.

Министр иммиграции Джерри Бирн заявил, что данный рейс является первым зафрахтованным правительством самолетом, который доставил украинских беженцев в Канаду, хотя после российского вторжения тысячи людей уже приземлились на канадской земле.

Such an honour to officially welcome this group of Ukrainians to Newfoundland and Labrador, and to Canada. Thanks to everyone working hard to make this happen. pic.twitter.com/jPijyTjaNU