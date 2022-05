До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом. Рейс вилетів з польського міста Катовіце.

За словами прем'єр-міністра Канади Ендрю Ф'юрі, на борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей.

Міністр імміграції Джеррі Бірн заявив, що даний рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

Such an honour to officially welcome this group of Ukrainians to Newfoundland and Labrador, and to Canada. Thanks to everyone working hard to make this happen. pic.twitter.com/jPijyTjaNU