ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Канади прибув перший літак з українськими біженцями

Новость на русском →
Канада, Вівторок 10 травня 2022 07:31
До Канади прибув перший літак з українськими біженцями Фото: до Канади прибув перший літак з українськими біженцями (twitter.com/FureyAndrew)
Автор: Роман Мирончук

У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, приземлився перший зафрахтований урядом чартерний рейс з українськими біженцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом. Рейс вилетів з польського міста Катовіце.

За словами прем'єр-міністра Канади Ендрю Ф'юрі, на борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей.

Міністр імміграції Джеррі Бірн заявив, що даний рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

За даними прикордонної служби Канади, що цього року до країни прибуло понад 19 000 українців. З середини березня уряд схвалив понад 90 000 заяв на отримання тимчасової візи.

Нагадаємо, за даними ООН, з початку війни понад 5,8 млн людей покинули Україну.

Ми також писали про те, що у Польщі вже знайшли роботу рекордне число українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці евакуація
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні