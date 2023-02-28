Канадці показали, як навчали українських бійців керувати танками Leopard 2 (відео)

"Канадські Збройні сили у партнерстві з польськими Збройними силами навчали новобранців-українців основ танку Leopard у західній Польщі", - вказано в описі відео.

Зокрема, на кадрах помітно, як українські військові проводять навчання на тренажері Leopard, відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка,

Крім того, показаний відрізок з навчань на реальному Leopard 2.

Раніше ми повідомляли про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Нагадаємо, що українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 також у Німеччині.

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