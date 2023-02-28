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Канадцы показали, как учили украинских бойцов управлять танками Leopard 2 (видео)

Фото: канадцы показали, как учили украинских бойцов управлять танками Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канадские военные показали кадры учений украинских бойцов на танках Leopard 2. Эти тренировки проходили в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоролик, опубликованный в Twitter Вооруженных сил Канады.

"Канадские Вооруженные силы в партнерстве с польскими Вооруженными силами обучали новобранцев-украинцев основам танка Leopard в западной Польше", - указано в описании видео.

В частности, на кадрах заметно, как украинские военные проводят обучение на тренажере Leopard, отрабатывают технику загрузки боеприпасов в пушку танка,

Кроме того, показан отрезок по учениям на реальном Leopard 2.

Ранее мы сообщали о том, что Польша стремится сократить время учений украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Напомним, что украинские военные проходят учения на танках Leopard 2 также в Германии.

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