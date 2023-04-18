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Канадці показали, як доставляли танки Leopard 2 для України (фото)

Фото: Канадці показали, як доставляли танки Leopard 2 для України (facebook.com/CanadianForces)
Автор: Марія Кучерявець

Канадські військові опублікували кадри підготовки танків Leopard 2 для України. Для транспортування цих машин використовували транспортний літак Boeing C-17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Збройних сил Канади.

"11 квітня 2023 року танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі з Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER", - проінформували у відомстві.

Зазначено, що Канада доставила вісім танків у рамках військової допомоги Україні.

Фото: Канадці показали, як доставляли танки Leopard 2 для України (facebook.com/CanadianForces)

Нагадаємо, що Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2.

Також повідомлялося, що Канада передала українським військовим три симулятори управління та ведення бойових дій на танках Leopard 2.

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