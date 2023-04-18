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Канадцы показали, как доставляли танки Leopard 2 для Украины (фото)

Фото: Канадцы показали, как доставляли танки Leopard 2 для Украины (facebook.com/CanadianForces)
Автор: Мария Кучерявец

Канадские военные опубликовали кадры подготовки танков Leopard 2 для Украины. Для транспортировки этих машин они использовали транспортный самолет Boeing C-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Вооруженных сил Канады.

"11 апреля 2023 танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши из Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER", - проинформировали в ведомстве.

Отмечено, что Канада доставила восемь танков в рамках военной помощи Украине.

Фото: Канадцы показали, как доставляли танки Leopard 2 для Украины (facebook.com/CanadianForces)

Напомним, что Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2.

Также сообщалось, что Канада передала украинским военным три симулятора управления и ведения боевых действий на танках Leopard 2.

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