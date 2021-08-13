Канадцев могут ожидать преждевременные парламентские выборы, - СМИ

Жителей Канады могут ожидать преждевременные парламентские выборы. Причина в том, что премьер-министр страны Джастин Трюдо может распустить парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Анонимные источники, приближенные к премьер-министру Канады, сообщили изданию, что Трюдо может распустить парламент и объявить о

Напомним, что премьер-министр Канады поддержал Украину, которая столкнулась с агрессией России. По его словам, он поддержит нашу страну на пути к членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трюдо выступил против нарушения прав человека в Китае.