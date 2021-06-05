Нарушение прав человека в Китае: Трюдо рассказал о способах давления
Канада предложила решение проблемы нарушения прав человека в Китае. О нем рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Об этом сообщает Reuters.
По словам премьер-министра Канады, проблема нарушения прав человека в Китае стоит слишком остро. Но рычагом давления в этом вопросе на власти Китая могут стать Олимпийские игры, которые пройдут там зимой в 2022 году.
"Давление на Китай прямо сейчас со стороны международного сообщества стоит очень остро, особенно с учетом предстоящих в следующем году зимних Олимпийских игр в Китае", - сказал Трюдо.
Но для того, чтоб решить проблему нарушения прав, должно объединиться все мировое сообщество и оказать давление на Китай.
"Китаю было бы легко не обращать внимания на то, что говорит какая-либо одна страна, включая только Соединенные Штаты. Но когда мировое сообщество объединяется, это начинает формировать их собственные расчеты", - говорит Трюдо.
Как сообщалось, США и еще 11 стран потребовали освободить правозащитников, лидеров гражданского общества и адвокатов, задержанных в Китае. Однако в Пекине их задержание не считают проблемой и заявили, что страны вмешиваются в их внутренние дела.
Ранее мы писали о нарушении прав человека в России. На эту ситуацию отреагировал Байден.