Канадців можуть очікувати передчасні парламентські вибори, - ЗМІ

Житель Канада можуть очікувати передчасні парламентські вибори. Причина в тому, що прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо може розпустити парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Анонімні джерела, наближені до прем'єр-міністра Канади, повідомили виданню, що Трюдо може розпустити парламент і оголосити

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади підтримав Україну, яка зіткнулася з агресією Росії. За його словами, він підтримає нашу країну на шляху до членства в НАТО.

Раніше повідомлялося, що Трюдо виступив проти порушення прав людини в Китаї.