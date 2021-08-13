Канадців можуть очікувати передчасні парламентські вибори, - ЗМІ
Житель Канада можуть очікувати передчасні парламентські вибори. Причина в тому, що прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо може розпустити парламент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.
Анонімні джерела, наближені до прем'єр-міністра Канади, повідомили виданню, що Трюдо може розпустити парламент і оголосити 36-денну виборчу кампанію.
"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо планує відвідати Рідо-хол в неділю, щоб попросити про розпуск парламенту", - повідомили джерела.
Мінімальна тривалість виборчої кампанії, дозволеної законом, в Канаді становить 36 днів. Тому вибори в країні можуть бути призначені вже на 20 вересня.
Однак існує ймовірність того, що Трюдо відмовлять у розпуску парламенту.
"Розпуск парламенту не є автоматичним, і генерал-губернатор Мері Саймон може сказати "ні", хоча це було б рідкісним кроком, що виходить за рамки парламентських традицій", - зазначає видання.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Канади підтримав Україну, яка зіткнулася з агресією Росії. За його словами, він підтримає нашу країну на шляху до членства в НАТО.
Раніше повідомлялося, що Трюдо виступив проти порушення прав людини в Китаї.