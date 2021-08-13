Канадців можуть очікувати передчасні парламентські вибори, - ЗМІ

Житель Канада можуть очікувати передчасні парламентські вибори. Причина в тому, що прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо може розпустити парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC .

Анонімні джерела, наближені до прем'єр-міністра Канади, повідомили виданню, що Трюдо може розпустити парламент і оголосити 36-денну виборчу кампанію.

"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо планує відвідати Рідо-хол в неділю, щоб попросити про розпуск парламенту", - повідомили джерела.

Мінімальна тривалість виборчої кампанії, дозволеної законом, в Канаді становить 36 днів. Тому вибори в країні можуть бути призначені вже на 20 вересня.

Однак існує ймовірність того, що Трюдо відмовлять у розпуску парламенту.