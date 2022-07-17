Канадських міністрів викликали до парламенту через турбіну для "Північного потоку"
Комітет у закордонних справах Палати громад Канади вимагає від уряду пояснити рішення передати турбіну для газопроводу "Північний потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Повідомляється, що комітет викликає міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, щоб вони пояснили часткову відмову від санкцій проти Росії та передачу турбіни. Міністрів попросили з'явитися до 22 липня.
Крім того, комітет також хоче заслухати посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіну Спарвассер і посла ЄС Меліту Габрич, а також Українсько-канадський конгрес.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада передасть Німеччині турбіну для "Північного потоку", яка була на ремонті.
За словами прем'єра Джастіна Трюдо, це було важке рішення. Український президент Володимир Зеленський закликав Оттаву переглянути його.
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