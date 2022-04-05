Канадская золотодобывающая компания Kinross продает рудники в России за 680 млн долларов

Kinross Gold продает свои российские активы группе компаний Highland Gold Mining (РФ) на общую сумму 680 млн долларов наличными. Канадская золотодобывающая компания заявила об этом почти через месяц после приостановки своей деятельности в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компании, связанных с Россией, предпринимают шаги, чтобы соблюдать масштабные санкции Запада против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Kinross получит в общей сложности 400 млн долларов за свой рудник Купол и прилегающие к нему лицензии на разведку, а также 280 млн долларов наличными за свой проект в Удинске.

Highland Gold ("Росдрагмет") является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России и управляет несколькими рудниками в стране, в том числе на Чукотке и в Хабаровском крае, где расположены рудник "Купол" и Удинский проект.

Сделка подлежит одобрению правительством России и заключению ряда дополнительных соглашений, говорится в заявлении Kinross.