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Канадська золотодобувна компанія Kinross продає рудники в Росії за 680 млн доларів

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Москва, Вівторок 05 квітня 2022 15:21
Канадська золотодобувна компанія Kinross продає рудники в Росії за 680 млн доларів Фото: Kinross продає свої рудники в РФ за 680 млн доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Kinross Gold продає свої російські активи групі компаній Highland Gold Mining (РФ) на загальну суму 680 млн доларів готівкою. Канадська золотодобувна компанія заявила про це майже через місяць після припинення своєї діяльності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанії, пов'язаних з Росією, роблять кроки, щоб дотримуватися масштабних санкцій Заходу проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Kinross отримає в цілому 400 млн доларів за свій рудник Купол і прилеглі до нього ліцензії на розвідку, а також 280 млн доларів готівкою за свій проект в Удінську.

Highland Gold ("Росдрагмет") є однією з найбільших золотодобувних компаній Росії і управляє декількома рудниками в країні, в тому числі на Чукотці і в Хабаровському краї, де розташовані рудник "Купол" і Удінський проект.

Угода підлягає схваленню урядом Росії і укладенню ряду додаткових угод, йдеться в заяві Kinross.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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