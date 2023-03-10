У Канаді знайдено два китайські "поліцейські відділки": поліція почала розслідування

"Ми проводимо поліцейські дії, спрямовані на виявлення та припинення цієї злочинної діяльності, яка підтримується іноземною державою, яка може загрожувати безпеці осіб, які проживають у Канаді", - йдеться у заяві канадської поліції у Квебеку.

У поліції також зазначили, що канадці китайського походження стали "жертвами можливих дій", що проводяться двома центрами – у Монреалі та прилеглому Броссарі, які названі "поліцейськими відділками" у підпорядкуванні Пекіна.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив парламенту, що його уряд вживе всіх заходів для захисту канадців від "неприйнятних дій з боку ворожих авторитарних режимів".