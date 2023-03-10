В Канаде найдены два китайских "полицейских участка": полиция начала расследование

Полиция Канады начала расследование касательно двух центров в районе Монреаля, которые используются в качестве "полицейских участков" для запугивания, или преследования канадцев китайского происхождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы проводим полицейские действия, направленные на выявление и пресечение этой преступной деятельности, поддерживаемой иностранным государством, которая может угрожать безопасности лиц, проживающих в Канаде", - говорится в заявлении канадской полиции в Квебеке.
В полиции также отметили, что канадцы китайского происхождения стали "жертвами возможных действий", проводимых двумя центрами – в Монреале и близлежащем Броссаре, которые названы "полицейскими участками" в подчинении Пекина.
Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил парламенту, что его правительство примет все меры для защиты канадцев от "неприемлемых действий со стороны враждебных авторитарных режимов".
Ранее мы писали, что канадское правительство запретило использование социальной сети TikTok на рабочих устройствах сотрудников.
Также ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что канадская команда работает над поиском и анализом еще неопознанного объекта, сбитого над Юконом.
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