В Канаде найдены два китайских "полицейских участка": полиция начала расследование

"Мы проводим полицейские действия, направленные на выявление и пресечение этой преступной деятельности, поддерживаемой иностранным государством, которая может угрожать безопасности лиц, проживающих в Канаде", - говорится в заявлении канадской полиции в Квебеке.

В полиции также отметили, что канадцы китайского происхождения стали "жертвами возможных действий", проводимых двумя центрами – в Монреале и близлежащем Броссаре, которые названы "полицейскими участками" в подчинении Пекина.

Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил парламенту, что его правительство примет все меры для защиты канадцев от "неприемлемых действий со стороны враждебных авторитарных режимов".