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У Канаді знайдено два китайські "поліцейські відділки": поліція почала розслідування

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Оттава, П'ятниця 10 березня 2023 08:10
У Канаді знайдено два китайські "поліцейські відділки": поліція почала розслідування Фото: поліція знайшла в Канаді дві китайські "поліцейські ділянки" (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Поліція Канади розпочала розслідування щодо двох центрів у районі Монреаля, які використовуються як "поліцейські відділки" для залякування, або переслідування канадців китайського походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми проводимо поліцейські дії, спрямовані на виявлення та припинення цієї злочинної діяльності, яка підтримується іноземною державою, яка може загрожувати безпеці осіб, які проживають у Канаді", - йдеться у заяві канадської поліції у Квебеку.

У поліції також зазначили, що канадці китайського походження стали "жертвами можливих дій", що проводяться двома центрами – у Монреалі та прилеглому Броссарі, які названі "поліцейськими відділками" у підпорядкуванні Пекіна.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив парламенту, що його уряд вживе всіх заходів для захисту канадців від "неприйнятних дій з боку ворожих авторитарних режимів".

Раніше ми писали, що канадський уряд заборонив використання соціальної мережі TikTok на робочих пристроях працівників.

Також раніше прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська команда працює над пошуком та аналізом ще невідомого об'єкта, збитого над Юконом.

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