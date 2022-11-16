ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канада навчатиме українських військових у Британії ще до кінця 2023 року, - Трюдо

Новость на русском →
Балі , Середа 16 листопада 2022 16:18
Канада навчатиме українських військових у Британії ще до кінця 2023 року, - Трюдо Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Канада продовжить термін навчання українських військових у Британії. Ця місія продовжуватиметься щонайменше до кінця 2023 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на полях саміту G20 на Балі, якого цитує CBC News.

"Місію з підготовки українських солдатів у Британії рамках тренувальної місії Unifier ("Об'єднувач") яка триває з 2015 року, буде продовжено до кінця 2023 року", - сказав Трюдо.

При цьому ЗМІ зазначають, що така заява прозвучала від канадського прем'єра після того, як зовсім нещодавно Канада пообіцяла надати ще 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії, участь у яких, зокрема, приймають інструктори з Канади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Великобританія Канада Джастін Трюдо
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму