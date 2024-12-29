В Канаді загорівся літак (відео)

Авіакатастрофи у Південній Кореї та Казахстані

Останніми днями сталися дві авіакатастрофи. Так, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак. Авіалайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії. На борту перебували 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. За останніми даними через авіакатастрофу у Південній Кореї загинули 179 людей, двом вдалося вижити.

Крім того, 25 грудня недалеко від Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного. На борту перебували 67 осіб, зокрема 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Загинули 38 осіб. Детальніше про те, що ж сталося з пасажирським літаком Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), читайте в матеріалі РБК-Україна.

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