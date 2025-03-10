У Канаді визначили наступника Трюдо на посаді прем'єра

59-річний Карні на голосуванні випередив колишню главу Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце в конкурсі, свідчать офіційні результати голосування.

Загалом у голосуванні брали участь трохи більш ніж 150 000 членів партії.

Відставка Трюдо та вибори наступника

Нагадаємо, 6 січня Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж 9 років перебування на посаді прем'єра Канади.

На тлі падіння його рейтингу правляча Ліберальна партія була змушена провести швидкий конкурс на його заміну.

Карні вважають "новачком" у політиці. Раніше він стверджував, що найкраще підходить для відновлення партії та спостереження за торговими переговорами з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує додатковими митами.

Марк Карні (фото: flickr.com/photos/policyexchange)

Зауважимо, що Карні називали фаворитом на конкурсі наступника Трюдо - він отримав найбільшу підтримку від членів партії та найбільшу кількість зібраних грошей серед чотирьох ліберальних кандидатів.

Як зазначають західні ЗМІ, перемога Карні знаменує собою "перший випадок, коли прем'єр-міністром Канади став аутсайдер без реального політичного минулого".

Заяви Карні щодо економічної політики через американські мита

Під час передвиборчої кампанії Карні заявив, що підтримує відповідні мита проти США за принципом "долар за долар", а також скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

Крім того, Карні неодноразово скаржився, що економічне зростання Канади за часів Трюдо було "недостатнім".

Також західні оглядачі зауважують, що перспектива нового старту для Ліберальної партії під керівництвом Карні в поєднанні з митами Трампа та його неодноразовими глузуваннями щодо "анексії Канади як 51-го штату США" призвели до суттєвого відродження стану лібералів у Канаді.

Карні раніше заявляв, що збирається "повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку на правильний шлях".

"Я допомагав долати численні кризи і допоміг врятувати дві економіки. Я знаю, як працює бізнес, і знаю, як змусити його працювати на вас", - сказав він під час своєї промови у січні.

Водночас, за словами консерваторів, між Карні й Трюдо немає великої різниці. Екс-глава банку Канади має тісні зв'язки з Трюдо, який у вересні минулого року призначив його головою робочої групи з питань економічного зростання.

Що відомо про Марка Карні

Карні працював у Goldman Sachs до того, як приєднався до канадського міністерства фінансів у 2004 році. У 2007 році його призначили головою Банку Канади, і йому швидко довелося мати справу з наслідками світової кризи 2008 року.

Марк Карні (фото: flickr.com/photos/policyexchange)

У 2013 році Карні обійняв посаду голови Банку Англії, ставши першою людиною, яка очолила два великі центральні банки.

Після того, як він залишив банк у 2020 році, Карні призначили спеціальним посланником ООН з питань клімату та фінансів. Він також обіймав посаду топ-менеджера в Brookfield Asset Management і входив до ради директорів компаній, включаючи інвестора в облігації PIMCO і фінтех-гіганта Stripe.