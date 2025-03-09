У Канаді сьогодні оголосять наступника Трюдо: хто може замінити прем'єра

Ліберальна партія Канади сьогодні оголосить ім'я наступника прем'єр-міністра Джастіна Трюдо на посаді лідера партії та глави уряду. Усе це відбувається в розпал торговельної війни зі США, яка може завдати шкоди канадській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство зазначає, що наступному прем'єру доведеться вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, оскільки він погрожує Канаді додатковими митами і незабаром може зіткнутися з опозиційними консерваторами на загальних виборах.

У січні Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев'яти років перебування при владі. Річ у тім, що його рейтинг рідко впав. Це змусило правлячу Ліберальну партію провести терміновий конкурс на його заміну.

Колишній голова центрального банку Марк Каррі є фаворитом. Він отримав найбільшу підтримку від членів партії та зібрав найбільше грошей серед чотирьох кандидатів від ліберальної партії.

Зокрема, близько двох третин кабінету Трюдо публічно підтримують Карні, а опитування Mainstreet, проведене наприкінці лютого, засвідчило, що Карні користується підтримкою 43% серед лібералів, порівняно з 31% у його головної конкурентки, колишньої міністерки фінансів Христі Фріланд.

Reuters пише, що Фріланд хвалилася своїм досвідом переговорів із Трампом під час його першого терміну. Але їй було важко виділиться серед Трюдо, хоча впродовж багатьох років вона була одним із його найвідданіших прихильників.

Так, у грудні вона покинула уряд після того, як Трюдо спробував її замінити. Крім того, вона розкритикувала політику витрат його уряду.

Своєю чергою перемога 59-річного Карні стане першим випадком, коли прем'єр-міністром Канади стане людина зі сторони, яка не має реального політичного досвіду.

На це він заявив, що його досвід як першої людини, яка обійняла посади керівника двох центральних банків - Канади та Англії - означає, що він є найкращим кандидатом для ведення справ із Трампом.

Крім того, під час передвиборчої кампанії Карні заявили, що підтримує відповідні тарифи проти США за принципом "долар за долар", а також виступає за координовану стратегію зі стимулювання інвестицій. Крім цього, він неодноразово критикував економічне зростання Канади за Трюдо, вважаючи його недостатнім.

Як пише Reuters, близько 400 000 членів Ліберальної партії мали право голосувати за нового лідера партії. Очікується, що перші результати партія оголосить приблизно о 18:30 за місцевим часом (00:30 за київським).

Агентство додало, що перспектива оновлення Ліберальної партії під керівництвом Катрін, у поєднанні з тарифами Трампа та його неодноразовими "глузуваннями" щодо приєднання Канади як 51-штату США, призвела до відродження популярності лібералів.