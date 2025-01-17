Екс-глава Банку Канади може замінити Трюдо в кріслі прем'єра, - Reuters
Колишній голова Банку Канади Марк Карні оголосив про намір балотуватися на посаду лідера правлячої Ліберальної партії. Таким чином він має шанси стати новим прем'єр-міністром Канади замість Джастіна Трюдо, що оголосив про відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
59-річний Карні оголосив про свою участь у виборах під час заходу в місті Едмонтон, позиціонуючи себе як аутсайдера, який не був частиною непопулярного уряду Трюдо.
Перед висуненням кандидатури на посаду глави Ліберальної партії, Карні подав у відставку з посади спеціального посланника ООН і залишив усі комерційні посади.
"Я пішов у відставку з усіх своїх посад ... розірвав усі свої зв'язки. Я повністю готовий", - сказав він.
Колишній голова Банку Англії Карні, балотується як аутсайдер з суттєвим фінансовим досвідом.
"Я збираюся повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку на правильний шлях. Я допомагав долати численні кризи і допоміг врятувати дві економіки. Я знаю, як працює бізнес, і знаю, як змусити його працювати на вас", - сказав він під час своєї вступної промови.
Водночас, за словами консерваторів, між Карні й Трюдо немає великої різниці. Екс-глава банку Канади має тісні зв'язки з Трюдо, який у вересні минулого року призначив його головою робочої групи з питань економічного зростання.
"Як давній ліберальний інсайдер, радник принаймні з 2020 року Карні максимально далекий від аутсайдера", - йдеться в оприлюдненій у четвер заяві консерваторів.
Що відомо про Марка Карні
Карні працював у Goldman Sachs до того, як приєднався до канадського міністерства фінансів у 2004 році. У 2007 році його призначили головою Банку Канади, і йому швидко довелося мати справу з наслідками світової кризи 2008 року.
У 2013 році він обійняв посаду голови Банку Англії, ставши першою людиною, яка очолила два великі центральні банки.
Після того, як Карні залишив банк у 2020 році, його було призначено спеціальним посланником ООН з питань клімату та фінансів. Він також обіймав посаду топ-менеджера в Brookfield Asset Management і входив до ради директорів компаній, включаючи інвестора в облігації PIMCO і фінтех-гіганта Stripe.
У Reuters не виключають, що головним конкурентом Карні на посаду прем'єра Канади, буде колишній міністр фінансів Христя Фріланд. У грудні вона подала у відставку через політичні розбіжності, що стало поштовхом до відставки Трюдо.
Однак, зазначає агентство, новий прем'єр-міністр навряд чи пробуде на посаді довго.
"Уряд меншості може бути відправлений у відставку парламентом вже наприкінці березня, що призведе до виборів, на яких, згідно з опитуваннями, перемогу здобудуть офіційні опозиційні консерватори", - зазначає агентство.
Відставка прем'єр-міністра Канади
6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку. Причиною стало невдоволення серед членів Ліберальної партії, стурбованих низькими показниками політсили напередодні виборів у поточному році.
Трюдо, який обійняв посаду в листопаді 2015 року, залишатиметься на посаді доти, доки 9 березня не буде названо його наступника.
Тим часом новим прем'єр-міністром Канади може стати також колишня віце-прем'єр-міністр та міністр фінансів Христина Фріланд. За даними ЗМІ, вона планує зробити офіційну заяву ще до інавгурації Дональда Трампа.
Детальніше про те, як далі будуть розвиватися події та хто може очолити новий уряд Канади, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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