У Канаді негода зупинила залізничне сполучення між найбільшими містами

На півдні Канади через сильну негоду з рейок зійшов вантажний потяг. Внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBС .

У канадській компанії-операторі пасажирських поїздів VIA Rail зазначили, що всі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем, заплановані на 26 грудня, були скасовані.

До слова, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії.