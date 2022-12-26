В Канаде непогода остановила железнодорожное сообщение между крупнейшими городами

На юге Канады из-за сильной непогоды с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBС .

В канадской компании-операторе пассажирских поездов VIA Rail отметили, что все поезда между Торонто и Оттавой и Торонто и Монреалем, запланированные на 26 декабря, были отменены.

Существенные задержки на железной дороге продолжаются с 24 декабря, когда на большинстве территории Канады начался снежный шторм.

Сотни людей были вынуждены провести до 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. До сих пор более 100 тысяч пользователей в провинциях Квебек и Онтарио остаются без электроэнергии.