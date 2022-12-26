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В Канаде непогода остановила железнодорожное сообщение между крупнейшими городами

Фото: В Канаде из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение между крупнейшими городами (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Олег Васкив

На юге Канады из-за сильной непогоды с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBС.

В канадской компании-операторе пассажирских поездов VIA Rail отметили, что все поезда между Торонто и Оттавой и Торонто и Монреалем, запланированные на 26 декабря, были отменены.

Существенные задержки на железной дороге продолжаются с 24 декабря, когда на большинстве территории Канады начался снежный шторм.

Сотни людей были вынуждены провести до 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. До сих пор более 100 тысяч пользователей в провинциях Квебек и Онтарио остаются без электроэнергии.

Напомним, в США началась сильная снежная буря, более миллиона жителей остались без света. Число погибших достигло по меньшей мере 34 человек.

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