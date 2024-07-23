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В Канаді двом чоловікам висунули звинувачення через погрози вбивством Трюдо

Вівторок 23 липня 2024 04:19
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В Канаді двом чоловікам висунули звинувачення через погрози вбивством Трюдо Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Автор: Вадим Ребрина

У понеділок канадська поліція висунула звинувачення двом чоловікам з Альберти у погрозах на адресу прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та інших політичних лідерів Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними поліції, одна особа нібито опублікувала погрози вбити Трюдо 10 травня на платформі соціальних мереж X, інша 7 червня опублікувала на YouTube погрози щодо Трюдо, віце-прем’єр-міністра Христі Фріланд і лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха.

"У цифрову епоху, коли так багато взаємодій відбувається онлайн і сприймається як анонімне, існує переконання, що віртуальні дії та слова не мають наслідків", — сказав інспектор Метью Джонсон.

Проте, коли ці віртуальні дії чи слова "виходять за межі захищеної Хартією мови та становлять злочинну діяльність, поліція проведе ретельне розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності», додав поліцейський.

Після спроби вбивства кандидата в президенти США Дональда Трампа на початку цього місяця міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан заявив, що канадські співробітники служби безпеки та правоохоронні органи проявляють підвищену пильність.

Трампа намагалися вбити 14 липня під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Він дістав легке поранення. Водночас загинув відвідувач заходу.

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Канада Джастін Трюдо
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