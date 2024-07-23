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В Канаде двоим мужчинам предъявлены обвинения из-за угроз убийством Трюдо

Вторник 23 июля 2024 04:19
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В Канаде двоим мужчинам предъявлены обвинения из-за угроз убийством Трюдо Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Автор: Вадим Ребрина

В понедельник канадская полиция предъявила обвинение двум мужчинам из Альберты в угрозах в адрес премьер-министра Джастина Трюдо и других политических лидеров Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, один человек якобы опубликовал угрозы убить Трюдо 10 мая на платформе социальных сетей X, другой 7 июня опубликовал на YouTube угрозы в отношении Трюдо, вице-премьер-министра Христи Фриланд и лидера Новой демократической партии Джагмита Сингха.

"В цифровую эпоху, когда так много взаимодействий происходит онлайн и воспринимается как анонимное, есть убеждение, что виртуальные действия и слова не имеют последствий", - сказал инспектор Мэтью Джонсон.

Однако, когда эти виртуальные действия или слова "выходят за пределы защищенного Хартией языка и составляют преступную деятельность, полиция проведет тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности", добавил полицейский.

После попытки убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа в начале этого месяца министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что канадские сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы проявляют повышенную бдительность.

Трампа пытались убить 14 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое ранение. В то же время погиб посетитель мероприятия.

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Канада Джастин Трюдо
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