У Канаді дозволили жителям без громадянства служити у Збройних силах

Мета полягає в тому, щоб розширити процес набору, щоб дозволити іншим постійним жителям, які відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Канади, вступати до CAF як новобранців або курсантів, зазначили в уряді.

"CAF заохочує постійних жителів серйозно розглянути можливість військової кар'єри в Канаді. Канада пропонує спрощені шляхи отримання громадянства, визнаючи військову службу в Канаді, що виконується постійними жителями, які вступають на службу до CAF. Заявки на отримання громадянства, подані членами CAF, будуть розглядатися в першочерговому порядку Службою імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC)", - йдеться у релізі.

За словами Ананд, залучення постійних мешканців допоможе розвивати канадські Збройні сили, залучаючи "кваліфікованих, добре навчених людей, які обирають кар'єру в уніформі".

"Дозвіл постійним жителям служити сприятиме просуванню інтересів та цінностей Канади за кордоном, одночасно підтримуючи канадців удома, коли це буде необхідно", - сказав міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер.

Відповідно до існуючої політики, адміністративного наказу міністерства оборони та Директиви 5002-1 "Набір", заявник на зарахування до Збройних сил має бути громадянином Канади або громадянином іншої країни, який має статус постійного резидента відповідно до режиму закону про імміграцію та захист біженців і хто зобов'язується стати громадянином Канади, як тільки він матиме на це право і чиє залучення, на думку командувача Групою вербування канадських ЗС, не завдасть шкоди національним інтересам.

Зазначимо, що Збройні сили Канади за останні кілька років постали перед кризою кадрів і мають складнощі із залученням 8 тисяч нових військовослужбовців, що передбачає чинна оборонна доктрина.