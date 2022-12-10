В Канаде разрешили жителям без гражданства служить в Вооруженных силах

Цель состоит в том, чтобы расширить процесс набора, чтобы позволить другим постоянным жителям, отвечающим тем же критериям, что и граждане Канады, вступать в CAF в качестве новобранцев или курсантов, отметили в правительстве.

"CAF поощряет постоянных жителей серьезно рассмотреть возможность военной карьеры в Канаде. Канада предлагает упрощенные пути получения гражданства, признавая военную службу в Канаде, выполненную постоянными жителями, поступающими на службу в CAF. Заявки на получение гражданства, поданные членами CAF, будут рассматриваться в первоочередном порядке Службой иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC)", - говорится в релизе.

По словам Ананд, привлечение постоянных жителей поможет развивать канадские Вооруженные силы, привлекая "квалифицированных, хорошо обученных людей, выбирающих карьеру в униформе".

"Разрешение постоянным жителям служить будет способствовать продвижению интересов и ценностей Канады за границей, одновременно поддерживая канадцев дома, когда это будет необходимо", - сказал министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер.

Согласно существующей политике, административному приказу министерства обороны и Директиве 5002-1 "Набор", заявитель на зачисление в Вооруженные силы должен быть гражданином Канады или гражданином другой страны, имеющим статус постоянного резидента в соответствии с режимом закона об иммиграции и защите беженцев и кто обязуется стать гражданином Канады, как только он будет иметь на это право и чье привлечение, по мнению командующего Группой вербовки канадских ВС, не нанесет ущерба национальным интересам.

Отметим, что Вооруженные силы Канады за последние несколько лет предстали перед кризисом кадров и имеют сложности с привлечением 8 тысяч новых военнослужащих, что предусматривает действующая оборонная доктрина.