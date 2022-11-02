Канада готується прийняти рекордну кількість мігрантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міграційний план , представлений міністерством імміграції, громадянства та біженців Канади.

"Торік Канада прийняла 405 тисяч новоприбулих, що є рекордною кількістю для одного року. Уряд продовжує цей амбітний підхід і наступного року ставить за мету прийняти 465 тисяч постійних мешканців, у 2024-му році - 485 тисяч і в 2025-му - 500 тисяс", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що нова міграційна політика приділятиме більше уваги залученню мігрантів до малих міст та сільських регіонів.

У відомстві наголосили, що збільшення кількості мігрантів покликане допомогти подолати гостру нестачу робочої сили в країні. План ґрунтується на імміграції як стратегії допомоги бізнесам. У ключових секторах, у тому числі у медицині, промисловості та технологічних сферах, для вирішення соціальних та економічних викликів, які постануть перед Канадою у наступні десятиліття.

Ще одним завданням нового міграційного плану є зростання кількості франкомовного населення поза межами провінції Квебек.

Станом на кінець третього кварталу цього року у Канаді живуть близько 39 мільйонів людей. Тобто за умов виконання міграційного плану щороку кількість новоприбулих до країни перевищуватиме 1,2% загального населення.