У Канаді дозволили жителям без громадянства служити у Збройних силах

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що постійні жителі країни тепер можуть подати заявку на вступ до Збройних Сил (CAF). Це стало можливим після скасування обов'язкової вимоги громадянства для служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Канади.

Мета полягає в тому, щоб розширити процес набору, щоб дозволити іншим постійним жителям, які відповідають тим самим критеріям, що й громадяни Канади, вступати до CAF як новобранців або курсантів, зазначили в уряді.

"CAF заохочує постійних жителів серйозно розглянути можливість військової кар'єри в Канаді. Канада пропонує спрощені шляхи отримання громадянства, визнаючи військову службу в Канаді, що виконується постійними жителями, які вступають на службу до CAF. Заявки на отримання громадянства, подані членами CAF, будуть розглядатися в першочерговому порядку Службою імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC)", - йдеться у релізі.

За словами Ананд, залучення постійних мешканців допоможе розвивати канадські Збройні сили, залучаючи "кваліфікованих, добре навчених людей, які обирають кар'єру в уніформі".

"Дозвіл постійним жителям служити сприятиме просуванню інтересів та цінностей Канади за кордоном, одночасно підтримуючи канадців удома, коли це буде необхідно", - сказав міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер.

Відповідно до існуючої політики, адміністративного наказу міністерства оборони та Директиви 5002-1 "Набір", заявник на зарахування до Збройних сил має бути громадянином Канади або громадянином іншої країни, який має статус постійного резидента відповідно до режиму закону про імміграцію та захист біженців і хто зобов'язується стати громадянином Канади, як тільки він матиме на це право і чиє залучення, на думку командувача Групою вербування канадських ЗС, не завдасть шкоди національним інтересам.

Зазначимо, що Збройні сили Канади за останні кілька років постали перед кризою кадрів і мають складнощі із залученням 8 тисяч нових військовослужбовців, що передбачає чинна оборонна доктрина.