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В Канаде задержали подозреваемого в убийстве десяти человек

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Канада, Четверг 08 сентября 2022 05:29
В Канаде задержали подозреваемого в убийстве десяти человек Фото: в Канаде задержали подозреваемого в убийстве десяти человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канадская полиция в среду, 7 сентября, задержала единственного живого подозреваемого в совершении ряда убийств 4 сентября нынешнего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Мужчина в возрасте 30 лет задержан неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван.

Задержанный мужчина известен правоохранительным органам уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия. С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

Согласно данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон.

Напомним, всего были убиты 10 и получили ножевые ранения 18 местных жителей. Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.

Добавим, что в 2022 году в Канаде произошел крупный инцидент с массовой стрельбой.

Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю страны.

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