ua ru
Пн, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Убили 10 и ранили 15 человек. В Канаде полиция разыскивает опасных преступников

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 05:31
Убили 10 и ранили 15 человек. В Канаде полиция разыскивает опасных преступников Фото: В Канаде полиция разыскивает преступников, которые убили 10 и ранили 15 человек (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек. Сейчас опасных преступников разыскивает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Правоохранители отметили, что "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории громады Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон. Жителям города Реджайна посоветовали не выходить из собственных домов.

В полиции назвали имена подозреваемых - это Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Сейчас правоохранители работают на 13 местах преступлений. Кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

На события в Саскачеване отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он назвал резню "ужасной и душераздирающей".

Напомним, в 2022 году в Канаде произошел крупный инцидент с массовой стрельбой.

Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"