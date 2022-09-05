Убили 10 и ранили 15 человек. В Канаде полиция разыскивает опасных преступников

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек. Сейчас опасных преступников разыскивает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Правоохранители отметили, что "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории громады Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон. Жителям города Реджайна посоветовали не выходить из собственных домов.

В полиции назвали имена подозреваемых - это Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Сейчас правоохранители работают на 13 местах преступлений. Кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

На события в Саскачеване отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он назвал резню "ужасной и душераздирающей".