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У Канаді затримали підозрюваного у вбивстві десяти осіб

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Канада, Четвер 08 вересня 2022 05:29
У Канаді затримали підозрюваного у вбивстві десяти осіб Фото: у Канаді затримали підозрюваного у вбивстві десяти осіб (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канадська поліція в середу, 7 вересня, затримала єдиного живого підозрюваного в скоєнні низки вбивств 4 вересня нинішнього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Чоловік у віці 30 років затриманий неподалік від містечка Ростерн в центральній канадській провінції Саскачеван.

Затриманий чоловік відомий правоохоронним органам вже понад 20 років. Після досягнення повноліття він вчинив 59 правопорушень, включаючи крадіжки та насильницькі дії. З підліткового віку у нього є проблеми з алкоголем і наркотиками. У 14 років він почав приймати кокаїн.

Згідно з даними слідства, він разом з братом скоїв злочини в 13 різних місцях, у тому числі в резервації Джеймс-Сміт-Крі-Ферст-Нейшн і селі Велдон.

Нагадавши, всього було вбито 10 і отримали ножові поранення 18 місцевих жителів. Тіло брата підозрюваного було виявлено 5 вересня зі слідами ран, які, як вважає поліція, він не міг завдати собі сам.

Додамо, що в 2022 році в Канаді стався великий інцидент з масовою стріляниною.

Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію країни.

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