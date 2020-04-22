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Стрельба в Канаде: число погибших возросло до 22

Новости » Происшествия     22.04.2020 - 08:50
Стрельба в Канаде: число погибших возросло до 22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди 22 погибших из-за стрельбы 17-летний человек

Из-за стрельбы в Канаде в провинции Новая Шотландия число погибших увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает пресс-служба Королевской канадской конной полиции.

Как сообщается, среди 22 погибших из-за стрельбы, 17-летний человек. Также ранения получили двое человек, в том числе один полицейский, которых госпитализировали в больницу.

Как отмечается, тела жертв обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов в радиусе 50 км от места первого нападения. Большинство жертв были знакомы со стрелком, который погиб от ран, получивших в перестрелке с правоохранителями.

Эта стрельба стала самой кровавой за всю историю Канады.

Напомним, в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям. Стрелка задержали через несколько часов.

РБК-Украина ранее сообщало, что число погибших в результате самой страшной массовой стрельбы в истории Канады возросло до 19 человек, включая полицейского. Виновник стрельбы также мертв.

Под Киевом произошла стрельба, есть пострадавшие Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 19
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