В Канаде взлетел первый в мире коммерческий электрический самолет

Это должно стать шагом для развития авиации с электрическим приводом

Первый в мире коммерческий электрический самолет совершил первый испытательный полет во вторник, поднявшись в небо в Канаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP24.

По словам изобретателей, это станет важным шагом на пути к регулярным полетам на самолетах с электрическим приводом.

Полет выполнялся в Ванкувере самолетами Harbour Air Seaplanes с шестью пассажирами, оснащенного электродвигателем мощностью 750 лошадиных сил, изготовленным американским производителем MagniX.

"Все прошло безупречно. Все, что мы могли ожидать и мечтать о первом электрическом самолете, произошло", - сказал Рой Ганзарски, генеральный директор MagniX.

По словам Ганзарски, хотя короткий испытательный полет длился всего 15 минут, этого было достаточно, чтобы показать, что у самолетов с электрическим двигателем есть будущее в коммерческой авиации.

"Это доказывает, что коммерческая авиация в полностью электрической форме может работать", - сказал он.

Отмечается, что Harbour Air и MagniX надеются получить одобрение на установку двигателей для остального парка авиакомпании и начать использовать самолеты с электрическим приводом для перевозки пассажиров к 2022 году на своих 12 маршрутах в США и Канаде.

Напомним, в октябре в США презентовали электрический вертикальный самолет. Самолет способен развивать скорость в 322 км/ч и пролететь 88,5 км.

Также сообщалось, что компания Tesla планирует увеличить производство электромобилей. Компания ведет подготовку к наращиванию объемов производства на заводе в Калифорнии.