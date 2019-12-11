У Канаді злетів перший у світі комерційний електричний літак

Це повинно стати кроком для розвитку авіації з електричним приводом

Перший у світі комерційний електричний літак здійснив перший випробувальний політ у вівторок, піднявшись у небо в Канаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP24.

За словами винахідників, це стане важливим кроком на шляху до регулярних польотів на літаках з електричним приводом.

Політ виконувався у Ванкувері літаками Harbour Air Seaplanes з шістьма пасажирами, оснащеного електродвигуном потужністю 750 кінських сил, виготовленим американським виробником MagniX.

"Все пройшло бездоганно. Все, що ми могли очікувати та мріяти про перший електричний літак, сталося", - сказав Рой Ганзарскі, генеральний директор MagniX.

За словами Ганзарскі, хоча короткий випробувальний політ тривав всього 15 хвилин, цього було досить, щоб показати, що у літаків з електричним двигуном є майбутнє в комерційній авіації.

"Це доводить, що комерційна авіація повністю в електричній формі може працювати", - сказав він.

Зазначається, що Harbour Air і MagniX сподіваються отримати схвалення на встановлення двигунів для решти парку авіакомпанії та почати використовувати літаки з електричним приводом для перевезення пасажирів до 2022 року на своїх 12 маршрутах в США і Канаді.

Нагадаємо, в жовтні в США презентували вертикальний електричний літак. Літак здатний розвивати швидкість до 322 км/год і пролетіти 88,5 км.

Також повідомлялося, що компанія Tesla планує збільшити виробництво електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.