В Канаде увеличился поток иммигрантов в связи с политикой Трампа

В связи с кампанией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа против незаконной иммиграции Канаде столкнулась с наплывом просителей убежища. Об этом сообщает Reuters.

Канадское правительство было вынуждено выделить 173 млн. канадских долларов в своем последнем бюджете для оплаты дополнительных патрулей на пограничных переходах, чтобы справиться с наплывом мигрантов, а также проверки безопасности и обработки заявок на беженцев.

Отмечается, что более 20 тыс. лиц, включая тысячи гаитян, нигерийцев, сотни турков и сирийцев, нелегально пересекли границу с Канадой в прошлом году в поисках убежища. Много кто переехал из-за опасения, что Трамп их депортирует.

Только в январе границу Канады пересекло более полутора тысяч человек в поисках убежища. Учреждения по оказанию помощи, которые первыми сталкиваются с притоком иммигрантов, отмечают, что им не хватает финансирования и лучшего долгосрочного плана.

Так, в Торонто 31 % лиц, которые в январе ночевали в муниципальных приютах, были заявителями на получение статуса беженца, что больше, чем 19% в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Трампа собирается уменьшить количество социальных программ для иммигрантов, которые ожидают разрешения на проживание в США, в том числе пособия на питание и бесплатное обучение детей в дошкольных учреждениях.