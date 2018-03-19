У Канаді зріс потік іммігрантів у зв’язку із політикою Трампа

У зв'язку із кампанією президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа проти незаконної імміграції Канаді зіштовхнулась із напливом шукачів притулку. Про це повідомляє Reuters.

Канадський уряд був змушений виділити 173 млн. канадських доларів в своєму останньому бюджеті для оплати додаткових патрулів на прикордонних переходах, щоб впоратися з напливом мігрантів, а також перевірки безпеки і обробки заявок на біженців.

Зазначається, що понад 20 тис. осіб, включаючи тисячі гаїтян, нігерійців, сотні турків та сирійців, нелегально перетнули кордон з Канадою минулого року в пошуках притулку. Багато хто переїхав через побоювання, що Трамп їх депортує.

Лише в січні кордон Канади перетнуло понад півтори тисячі осіб у пошуках притулку. Установи з надання допомоги, які першими стикаються з припливом іммігрантів, зазначають, що їм не вистачає фінансування і кращого довгострокового плану.

Так, у Торонто 31 % осіб, які в січні ночували в муніципальних притулках, були заявниками на отримання статусу біженця, що більше, ніж 19% у минулому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа збирається зменшити кількість соціальних програм для іммігрантів, які очікують дозволу на проживання в США, в тому числі допомоги на харчування та безкоштовне навчання дітей у дошкільних установах.