В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусом

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Вирус диагностировали у 60-летней женщины, которая недавно вернулась из Ирана

Власти Канады подтвердили еще один случай инфицирования коронавирусом COVID-19 в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TorontoSun.

Сообщается, что коронавирусом заразилась 60-летняя женщина из Торонто, которая недавно вернулась из Ирана. На данный момент женщину изолировали, врачи наблюдают за ее состоянием.

Также выясняется, с кем могла контактировать инфицированная для недопущения дальнейшего распространения вируса.

Всего в Канаде на коронавирус проверили 593 человека. Из них 568 показали отрицательный результат, 21 отправили на дополнительное исследование.

На сегодняшний день известно о 7 случаях проявления коронавируса в Канаде.

Напомним, ранее первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Также сегодня впервые коронавирус проявился в Греции и Бразилии. Почти все новые случаи были связаны с Италией, где несколько дней назад произошла вспышка вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что в Италии уже подтвердили более 320 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Среди зараженных - 4 детей в возрасте от 4 до 15 лет.