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У Канаді збільшилася кількість заражених коронавірусом

Новини » В світі     26.02.2020 - 15:42
У Канаді збільшилася кількість заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Вірус діагностували у 60-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Ірану

Влада Канади підтвердила ще один випадок інфікування коронавірусом COVID-19 у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TorontoSun.

Повідомляється, що коронавірусом заразилася 60-річна жінка з Торонто, яка нещодавно повернулася з Ірану. На даний момент жінку ізолювали, лікарі спостерігають за її станом.

Також з'ясовується, з ким могла контактувати інфікована для недопущення подальшого розповсюдження вірусу.

Всього у Канаді на коронавірус перевірили 593 людини. З них 568 показали негативний результат, 21 відправили на додаткове дослідження.

Станом на сьогодні відомо про 7 випадків прояви коронавірусу в Канаді.

Нагадаємо, раніше перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Мадриді. Також сьогодні вперше коронавірус проявився у Греції та Бразилії. Майже всі нові випадки були пов'язані з Італією, де кілька днів тому стався спалах вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Італії вже підтвердили понад 320 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Серед заражених - 4 дітей у віці від 4 до 15 років.

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