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В Турции произошел взрыв на заводе химикатов

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 05:40
В Турции произошел взрыв на заводе химикатов
Фото: взрыв на заводе (haberturk.com)

Местная власть заявляет, что жертв взрыва нет

В турецкой провинции Кютахья вечером в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв на азотном заводе. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает портал Haber Turk.

Взрыв на предприятии прогремел в 20:45 по местному времени возле шоссе Кютахья-Эскишехир. На место происшествия немедленно выехали пожарные и спасательные бригады и полицейские команды. С различных точек городка было заметно желтые испарения на месте завода.

Губернатор Омер Тораман отметил - взрыв, произошедший в азотном заводе, не привел к выбросу в воздух вредных веществ. В результате инцидента никто не пострадал, завод продолжает работу.

Напомним, на востоке Афганистана в воскресенье, 7 июля, произошел мощный взрыв, жертвами которого стали 12 человек. Взрыв произошел в городе Газни - административном центре одноименной провинции. В результате взрыва погибли 8 правоохранителей и 4 гражданских.

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