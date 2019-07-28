ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Запорожском комбинате произошла утечка тетрахлорида титана

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 22:01
На Запорожском комбинате произошла утечка тетрахлорида титана
Фото (twitter.com/ZaborZP/)

В настоящее время авария была ликвидирована полностью

На Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) сегодня, 28 июля, произошла утечка тетрахлорида титана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области.

Сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в Службу спасения "101" сегодня в 10:36. На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей.

Установлено, что утечка произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака. Для ликвидации последствий аварии - осаждения испарений, спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей, а также привели в готовность оборудование для подачи пены. Сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.

Спустя час после вызова спасателей, авария была ликвидирована полностью.

Напомним, вблизи Белой Церкви автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды.

"Метинвест" в Запорожье открыл новую дорогу В Запорожье распылили газ на избирательном участке
Новости Украины Запорожье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь