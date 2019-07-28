На Запорожском комбинате произошла утечка тетрахлорида титана

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В настоящее время авария была ликвидирована полностью

На Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК) сегодня, 28 июля, произошла утечка тетрахлорида титана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области.

Сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в Службу спасения "101" сегодня в 10:36. На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей.

Установлено, что утечка произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака. Для ликвидации последствий аварии - осаждения испарений, спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей, а также привели в готовность оборудование для подачи пены. Сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж.

Спустя час после вызова спасателей, авария была ликвидирована полностью.

Напомним, вблизи Белой Церкви автомобиль с химикатами упал в реку, в результате чего произошла утечка и загрязнение воды.