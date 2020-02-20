В Канаде столкнулись 200 авто: десятки пострадавших, есть погибшие

В канадском Монреале из-за сильного снегопада на шоссе №15 столкнулись 200 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada и CBC News.

В результате масштабного ДТП два человека погибли и 90 получили ранения. Местные чиновники здравоохранения говорят, что 60 человек получили легкие травмы и 30 - более серьезными.

По предварительной информации, масштабную аварию вызвал внезапный снежный порыв, мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

На данный момент шоссе было закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады еще некоторое время будет оставаться закрытым для движения, пока спасатели будут убирать поврежденные машины.

Напомним, ранее в словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств, в которой пострадали пятеро украинцев.

Также РБК-Украина писало, что на автомагистрали в американском штате Пенсильвания произошла авария с участием туристического автобуса, грузовиков и легкового автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали. Их доставили в больницу.