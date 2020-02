У Канаді зіткнулися 200 авто: десятки постраждалих, є загиблі

В канадському Монреалі через сильний снігопад на шосе №15 зіткнулися 200 автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Canada і CBC News.

У результаті масштабного ДТП двоє людей загинуло та 90 отримали поранення. Місцеві чиновники охорони здоров'я кажуть, що 60 осіб отримали легкі травми і 30 - серйозніші.

За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, миттєво знизив видимість на трасі майже до нуля.

На даний момент шосе було закрито в обох напрямках. 10-кілометровий відрізок завантаженої траси в передмісті одного з найбільших міст Канади ще деякий час буде залишатися закритим для руху, поки рятувальники будуть прибирати пошкоджені машини.

Emergency responders are working to people get out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8