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В США в перевернувшийся автобус врезались три фуры, 5 погибших, десятки пострадавших

Новости » В мире     06.01.2020 - 01:40
В США в перевернувшийся автобус врезались три фуры, 5 погибших, десятки пострадавших
Иллюстративное фото (twitter.com/Mr_Jon_Winkle)

В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали

На автомагистрали в американском штате Пенсильвания произошла авария с участием туристического автобуса, грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В результате аварии пять человек погибли, около 60 пострадали. Их доставили в больницу. По мнению врачей, пострадавшие возрастом от 7 до 67 лет выживут, однако двое пациентов остаются в критическом состоянии.

Инцидент произошел, когда туристический автобус с пассажирами вышел из-под контроля на повороте горной дороги и перевернулся. В автобус врезались две фуры, а с ними столкнулась еще одна фура и легковой астомобиль. Уточняется, что ДТП произошло в недалеко от Питтсбурга.

По словам представителя полиции, большинство пассажиров автобуса были иностранными туристами.

Напомним, 4 января в городе Здолбунов Ровенской области произошло дорожно-транспортное прои4 січнясшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом пьяные подростки устроили ДТП в котором одна девушка погибла и еще одна получила травмы. Позже подростка, который устроил аварию, суд взял под стражу.

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